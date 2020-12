Giudice Sportivo le decisioni dopo la 10^ giornata di Serie A 2020/2021: nessuno squalificato per Torino e Udinese

Nessuno squalificato, tra le fila di Torino e Udinese, in vista della prossima giornata di campionato: questo è quanto emerge dalle decisioni del Giudice Sportivo, appena rese note, per quanto riguarda la 10^ giornata di campionato. Decisioni che, al contrario, pesano sulla Juventus. Dopo il derby contro il Torino, infatti, per Nedved e Paratici è arrivata l’inibizione (rispettivamente fino al 21 e al 14 dicembre prossimi) a svolgere ogni attività all’interno della FIGC nonché a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società. Un provvedimento preso nei confronti di Nedved (dovrà anche pagare un’ammenda di 10mila euro) per, come si legge dal comunicato ufficiale, “aver rivolto dalla tribuna agli Ufficiali di gara epiteti gravemente insultanti, percepiti sul campo direttamente dal Direttore di gara“. Una motivazione analoga riguarda anche Paratici le cui “espressioni irriguardose” nei confronti degli Ufficiali di Gara sono state rilevate direttamente dal collaboratore della Procura Federale.

Giudice Sportivo, gli squalificati dopo la 10^ giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Pinsoglio (Juventus), Petriccione (Crotone), Rodriguez Ledesma (Roma)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Ceccherini (Hellas Verona)