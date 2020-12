Furia Mihajlovic: “Se lo trovo lo attacco al muro”

In conferenza stampa, l’ex tecnico del Torino Mihajlovic si è infuriato perché sospetta della presenza di una spia all’interno della squadra

Sinisa Mihajlovic è una furia: in conferenza stampa, presentando la sfida tra il Bologna e l’Inter, ha spiegato di aver teso una trappola ai propri giocatori per cercare di capire se in rosa ci sia una “spia”. “Ho provato un nuovo assetto per capire chi c***o parla con i giornalisti. Sto indagando, ve lo giuro se trovo chi parla con i giornalisti lo attacco al muro, lo faccio finire di giocare”, ha detto l’ex tecnico del Torino. “Non cambio assetto assolutamente, ieri al campo eravamo solo io e i giocatori e ho cambiato il modulo per vedere se qualcuno avrebbe parlato. Poi oggi sui giornali è uscito tutto, quindi c’è qualcuno di noi che parla“. Arrabbiato il tecnico perché a suo dire non sarebbe la prima volta. “Ogni volta che giochiamo sui giornali esce la formazione, c’è sempre qualcuno che parla. Vi assicuro che lo trovo e quando lo trovo sono c**i amari per lui. Se un giocatore parla per mezzo voto in più, non so che gli faccio”.