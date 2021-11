Giudice sportivo / Pobega non sarà della partita sabato: diffidato e ammonito con la Samp, salterà Torino-Spezia

Come già previsto, Tommaso Pobega è stato squalificato dal Giudice sportivo: già diffidato, il centrocampista del Torino sarà costretto a saltare la sfida contro lo Spezia per il giallo rimediato sabato. La squadra ligure, invece, non avrà squalificati. Costerà invece due turni il rosso rimediato da Adrien Silva proprio contro i granata: il blucerchiato era stato allontanato per proteste. Disposta la chiusura della Curva sud dello stadio Olimpico per cori di discriminazione nei confronti di Ibrahimovic in Roma-Milan: la pena è stata sospesa per un anno.

Giudice sportivo, gli squalificati

Ecco nel dettaglio gli squalificati:

Calciatori espulsi

Due giornate a: Adrien Silva (Sampdoria)

Una giornata a: Koulibaly (Napoli), Kastanos (Salernitana), Theo Hernandez (Milan)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Pobega (Torino), Maxime Lopez (Sassuolo), Stojanovic (Empoli)