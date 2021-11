Ecco gli arbitri della 12^ giornata: Spezia-Torino affidata a Orsato di Schio, Nasca e Tegoni al VAR

Sarà Daniele Orsato della sezione AIA di Schio a dirigere Spezia-Torino, partita della 12^ giornata di Serie A in programma per sabato 6 novembre alle ore 15. L’esperto arbitro veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Raspollini e Moro, dal quarto uomo Baroni e dal VAR Nasca, assistito da Tegoni. Tra le altre partite di questo turno spicca la designazione di Doveri per il derby di Milano tra Inter e Milan, in programma per domenica alle 20.45.

Serie A 2021/2022, gli arbitri della 12^ giornata

EMPOLI – GENOA Venerdì 05/11 h. 20.45

PAIRETTO

GROSSI – DE MEO

IV: GARIGLIO

VAR: NASCA

AVAR: PERETTI

SPEZIA – TORINO Sabato 06/11 h. 15.00

ORSATO

RASPOLLINI – MORO

IV: BARONI

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI

JUVENTUS – FIORENTINA Sabato 06/11 h. 18.00

SOZZA

ALASSIO – MONDIN

IV: MASSIMI

VAR: DI PAOLO

AVAR: BACCINI

CAGLIARI – ATALANTA Sabato 06/11 h. 20.45

PICCININI

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV: SANTORO

VAR: CHIFFI

AVAR: LO CICERO

VENEZIA – ROMA h. 12.30

AURELIANO

BOTTEGONI – FIORE

IV: SERRA

VAR: FABBRI

AVAR: PRETI

SAMPDORIA – BOLOGNA h. 15.00

MANGANIELLO

LANOTTE – PAGNOTTA

IV: ZUFFERLI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: GIALLATINI

UDINESE – SASSUOLO h. 15.00

DIONISI

LOMBARDI – MOKHTAR

IV: MINELLI

VAR: GUIDA

AVAR: CARBONE

LAZIO – SALERNITANA h. 18.00

RAPUANO

ZINGARELLI – MUTO

IV: MIELE G.

VAR: MASSA

AVAR: PAGANESSI

NAPOLI – H. VERONA h. 18.00

AYROLDI

BINDONI – DEI GIUDICI

IV: MARCENARO

VAR: ABISSO

AVAR: MELI

MILAN – INTER h. 20.45

DOVERI

PASSERI – COSTANZO

IV: PEZZUTO

VAR: IRRATI

AVAR: VIVENZI