Giudice Sportivo: nessuno squalificato tra i granata, l’unico calciatore fermato per Torino-Udinese è il centrocampista bianconero Makengo

Jean Viktor Makengo salterà Torino-Udinese per squalifica. Il centrocampista bianconero è l’unico giocatore fra i friulano a essere fermato dal Giudice Sportivo in vista del prossimo turno di campionato: nessuna assenza per squalifica tra i granata. Vediamo ora tutte le decisioni del Giudice Sportivo dopo la dodicesima giornata del campionato di serie A 2021/2022.

Giudice Sportivo: gli squalificati

Calciatori espulsi

Una giornata a: Bessa e Kalinic (Verona), Makengo (Udinese), Milenkovic (Fiorentina).

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Martinez Quarta (Fiorentina), Nikolau (Spezia).