Tudor è risultato positivo al Covid. L’allenatore, regolarmente vaccinato, sta bene e si trova in isolamento domiciliare

Il tecnico dell’Hellas Verona Igor Tudor è risultato positivo al Covid. A comunicarlo è stato il club veronese attraverso un comunicato ufficiale nel quale si legge: “Hellas Verona FC comunica che mister Igor Tudor è risultato positivo a test specifico per COVID-19. L’allenatore croato, regolarmente vaccinato, attualmente sta bene ed è in isolamento domiciliare. La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”. Le condizioni del tecnico croato sono dunque buone. Dopo la quarantena bisognerà vedere l’esito del tampone per sapere se Tudor potrà tornare ad allenare la squadra oppure dovrà aspettare ancora.