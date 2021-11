Colloquio tra la Sampdoria e Giampaolo per il ritorno in blucerchiato, ma l’accordo non c’è: ecco il motivo

Per ora non c’è l’accordo, per tornare insieme. Marco Giampaolo e la Sampdoria si sono incontrati, ma non si sono stretti la mano, alla fine. Secondo quanto racconta calciomercato.com, infatti, l’ex allenatore del Torino – ma ancora a libro paga di Cairo – avrebbe preteso un ingaggio troppo alto per quelle che sono le disponibilità del presidente Ferrero. Il tecnico di Giulianova, infatti, vorrebbe percepire 1,5 milioni a stagione, firmando un contratto almeno biennale. Il compenso richiesto è lo stesso che il Toro gli garantisce fino al giugno 2022 (la scadenza dell’accordo firmato nell’estate 2020). Anche per questo, al momento, la Samp ha rimandato ogni decisione sul futuro della panchina, confermando la fiducia a D’Aversa.