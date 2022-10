Giudice Sportivo / Quella ricevuta contro l’Udinese è stata la quarta ammonizione in campionato per Linetty, alla prossima sarà squalificato

Ivan Juric e Stefano Pioli, quando domenica Torino e Milan si affronteranno, non dovranno rinunciare a nessun giocatore per squalifica, Karol Linetty dovrà però fare attenzione a non ricevere altri cartellini gialli: l’ammonizione di Udine è stata infatti la quarta in questo campionato per il centrocampista polacco che è entrato così in diffida, al prossimo giallo scatterà in automatico un turno di squalifico.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo l’11a giornata di serie A

Calciatori espulsi

Una giornata a: Muriel (Atalanta)