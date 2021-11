Giudice Sportivo / Nessuno squalificato nel Torino e nessun giocatore in diffida, la Roma dovrà fare a meno di Veretout

Jordan Veretout salterà la partita tra Roma e Torino in programma domenica allo stadio Olimpico: il cartellino giallo rimediato dal centrocampista francese contro il Genoa gli costa infatti un turno di squalifica. Il Giudice Sportivo non ha invece fermato nessun calciatore granata e, dopo la partita contro l’Udinese, nessuno è entrato in diffida: l’unico cartellino giallo tra i granata è stato quello ricevuto da Simone Zaza (la prima ammonizione dell’anno per lui) nel finale di partita.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 13a giornata

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Gyasi (Spezia), Frattesi (Sassuolo), Veretout (Roma)