Ecco l’arbitro di Torino-Udinese: sarà Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR la coppia Fourneau-Galetto

Sarà Ivano Pezzuto della sezione AIA di Lecce, l’arbitro di Torino-Udinese, partita in programma alle 20.45 di lunedì 22 novembre e valevole per la 13^ giornata di Serie A 2021/2022. Il giovane arbitro salentino sarà coadiuvato dagli assistenti Lombardo e Capaldo e dal quarto uomo Rapuano. Al VAR ci saranno Fourneau e Galetto. Tra le altre designazioni del turno spicca quella dell’esperto Valeri per Inter-Napoli.

Serie A, gli arbitri della 13^ giornata

ATALANTA – SPEZIA Sabato 20/11 h. 15.00

ABISSO

PERETTI – CIPRESSA

IV: VOLPI

VAR: MAGGIONI

AVAR: DI IORIO

LAZIO – JUVENTUS Sabato 20/11 h. 18.00

DI BELLO

BERCIGLI – BERTI

IV: PATERNA

VAR: BANTI

AVAR: BINDONI

FIORENTINA – MILAN Sabato 20/11 h. 20.45

GUIDA

TOLFO – VONO

IV: PICCININI

VAR: MASSA

AVAR: RANGHETTI

SASSUOLO – CAGLIARI h. 12.30

BARONI

MELI – VECCHI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

BOLOGNA – VENEZIA h. 15.00

CHIFFI

LIBERTI – BACCINI

IV: MERAVIGLIA

VAR: GHERSINI

AVAR: DE MEO

SALERNITANA-SAMPDORIA h. 15.00

GIACOMELLI

SCARPA – MARCHI

IV: COSSO

VAR: SOZZA

AVAR: BOTTEGONI

INTER – NAPOLI h. 18.00

VALERI

GIALLATINI – PRETI

IV: MARCHETTI

VAR: AURELIANO

AVAR: LONGO

GENOA – ROMA h. 20.45

IRRATI

TEGONI – DI GIOIA

IV: MANGANIELLO

VAR: PAIRETTO

AVAR: ALASSIO

H. VERONA – EMPOLI Lunedì 22/11 h. 18.30

GARIGLIO

PAGANESSI – SACCENTI

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONDIN

TORINO – UDINESE Lunedì 22/11 h. 20.45

PEZZUTO

LOMBARDO – CAPALDO

IV: RAPUANO

VAR: FOURNEAU

AVAR: GALETTO