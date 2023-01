Nessun provvedimento per il Torino da parte del Giudice Sportivo, mentre Coulibaly della Salernitana sarà squalificato

Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisoni dopo la 16^ giornata di campionato. Il vice allenatore dell’Hellas Verona Bocchetti è stato espulso contro il Torino dalla panchina, e sarà squalificato per una giornata. Una giornata di stop anche per Coulibaly, che era in diffida ed è stato ammonito. Squalifica di un turno anche per la curva della Lazio, dopo gli insulti razzisti contro il Lecce. Di seguito tutti i provvedimenti.

Gli squalificati del Giudice Sportivo

Calciatori espulsi Una giornata a: Akpa Akpro (Empoli) Calciatori non espulsi Una giornata a: Coulibaly (Salernitana), Amione (Sampdoria), Meite (Cremonese) e Hjulmand (Lecce)