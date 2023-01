La Salernitana arriva al match con il Torino dopo la sconfitta contro il Milan, e finora ha avuto alti e bassi

Il campionato è appena ripreso, e il Torino ha impattato 1-1 contro il Verona ultimo in classifica. Nemmeno il tempo di metabolizzare il risultato, che è subito tempo di tornare in campo. Domenica alle ore 12:30, allo Stadio Arechi di Salerno c’è Salernitana -Torino. Trasferta complicata per i granata, soprattutto in un ambiente che sarà molto caldo come al solito. Dopo la miracolosa salvezza della scorsa stagione, grazie al lavoro di Sabatini e Nicola, e anche alle prestazioni di Verdi, l’obbiettivo di quest’anno per i campani è quello di una salvezza più tranquilla. Ecco perchè in estate sono arrivati i rinforzi chiesti da Davide Nicola, tra cui Piatek, Maggiore, Dia e anche Ochoa, appena arrivato. Al momento, la squadra sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi.

La stagione in corso

Al momento la Salernitana si trova in 14^ posizione a 17 punti, 5 in meno del Toro. 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, con 20 gol fatti e 26 subiti in 16 partite. Forse ci si aspettava qualcosa in più, visto che la squadra è stata rinforzata molto, ma la Salernitana ha comunque dimostrato di saper giocare bene e rendersi pericolosa in molte occasioni. Ha battuto per esempio 4-0 la Sampdoria e 3-1 la Lazio in trasferta, ma ha perso 5-0 e 3-0 rispettivamente contro Sassuolo e Monza lontano dalle mure amiche.

Gli indisponibili

Coulibaly sarà squalificato, ma tornerà Candreva tra i convocati. Assenti invece per infortunio Maggiore, Sepe e Mazzocchi. Quest’ultimo è un obbiettivo di mercato del Torino, ma sarà ai box fino a fine febbraio.