Giudice Sportivo: Torino e Sampdoria senza squalificati - Toro.it

Il Giudice Sportivo: ecco gli squalificati per la 23^ giornata di Serie A 2019/2020. Torino e Sampdoria senza assenti

Giocheranno senza squalificati Torino e Sampdoria, che saranno di fronte nella 23^ giornata di Serie A 2019/2020. La sfida in programma il prossimo 8 febbraio alle ore 18 sarà la prima del nuovo allenatore granata Moreno Longo, subentrato a Walter Mazzarri dopo la brutta sconfitta di Lecce. Nel referto del Giudice Sportivo, infatti, non risultano sanzionati né granata né blucerchiati. I dirigenti della Fiorentina Barone, Pradé e Antognoni sono stati invece multati per le offese agli ufficiali di gara al termine della partita contro la Juventus.

Giudice Sportivo: gli squalificati della 23^ giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Amrabat (Verona), Behrami (Genoa), Pellegrini (Cagliari);

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Bastoni (Inter), Cigarini (Cagliari), De Roon (Atalanta), Elmas (Napoli), Poli (Bologna), Romero (Genoa), Torregrossa (Brescia).