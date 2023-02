Giudice Sportivo / La Cremonese dovrà fare a meno di Vasquez nella partita contro il Torino, nessuno squalificato per i granata

Ivan Juric non dovrà fare a meno di giocatori per squalifica nella partita di lunedì contro la Cremonese. Chi dovrà invece saltare la gara contro il Torino è il difensore grigiorosso, Johan Vasquez. La brutta notizia in casa granata riguarda invece Perr Schuurs: il giallo ricevuto contro il Milan lo ha fatto entrare in diffida. Non dovrà ricevere ammonizioni contro la Cremonese altrimenti sarà costretto a saltare il derby contro la Juventus.

Giudice Sportivo: le decisioni della 22a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Esposito (Spezia), Parisi (Empoli)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Arnautovic (Bologna), De Roon (Atalanta), Gonzalez (Lecce), Scalvini (Atalanta), Bremer (Juventus), Vasquez (Cremonese), Zaccagni (Lazio).