Nonostante la sconfitta a San Siro, il Torino rimane settimo in classifica: l’Udinese non va oltre il pareggio e il Bologna perde

Non cambia la situazione in classifica per il Torino, che rimane settimo a 30 punti. La squadra di Ivan Juric infatti ha perso a San Siro contro il Milan per 1-0, ma le avversarie non ne hanno approfittato. L’Udinese ha giocato alle 12:30 e ha pareggiato per 2-2 in casa contro il Sassuolo. Ora gli uomini di Sottil sono a 30 punti come il Toro, ma i granata sono davanti per gli scontri diretti. Il Bologna invece ha perso in casa 1-0 contro il Monza. Emiliani che rimangono fermi a quota 29 punti.