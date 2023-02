L’attaccante svedese può tornare contro il Torino e ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo stato di forma

Dopo l’importantissima vittoria in casa contro l’Udinese, in quello che è stato a tutti gli effetti uno scontro diretto per il settimo posto, il Torino aprirà la 22^ giornata affrontando il Milan. Appuntamento a San Siro venerdì 10 febbraio alle ore 20:45, per la terza sfida stagionale tra granata e rossoneri. Nelle due partite precedenti, il Toro ha vinto sia in campionato (2-1 in casa) sia in Coppa Italia (0-1 in trasferta ai supplementari). Ora i granata sono alla ricerca del 3 su 3, contro un Milan in piena crisi ma che potrà contare di nuovo su Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante infatti rientrerà dopo un lungo infortunio e ha rilasciato le dichiarazioni che seguono.

Le dichiarazioni

Queste le sue parole, che avvisano il Toro: “Sto bene, sto molto bene! Sono rientrato in gruppo e mi sento libero, libero in campo e fuori. Significa che sto bene. In questo periodo ho fatto di tutto per aiutare mister, staff e club da fuori. Ho avuto pazienza perché dovevo rientrare al top, il recupero sta andando tutto secondo i piani”.