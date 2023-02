Il Toro si appresta a tornare a San Siro per riaffrontare il Milan, i rossoneri vorranno vendicare l’eliminazione dalla Coppa Italia

Archiviato l’importante successo ottenuto contro l’Udinese tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, gli uomini di Ivan Juric stanno cercando di preparare nel miglior modo possibile il match contro il Milan guidato da Stefano Pioli. Una sfida che si preannuncia, come quasi tutte le partite del maggior campionato italiano, molto combattuta e dal risultato sicuramente non scontato. I granata tra l’altro in passato, per la precisione a fine ottobre e inizio gennaio, hanno dimostrato di saper fare male ai rossoneri, battendoli prima in campionato e poi agli ottavi di Coppa Italia. Proprio quella sconfitta in Coppa Italia per il Milan ha significato una svolta in negativo. Soprattutto per questo motivo i ragazzi di Pioli venerdì sera scenderanno in campo con il coltello tra i denti per vendicare quella sconfitta che ha significato l’eliminazione da una competizione alla quale i rossoneri tenevano molto. Una batosta che a Giroud e compagni ha fatto molto male per come è arrivata e cioè con il Milan in superiorità numerica che si è fatto beffare ai tempi supplementari da Michel Adopo, il giocatore che ha segnato il gol che ha portato i granata alla vittoria.

Milan: nelle ultime sette partite hai raccolto 5 sconfitte, 2 pareggi e 0 vittorie

I rossoneri non devono solo vendicare l’eliminazione dalla Coppa Italia, ma dovranno tornare a vincere per uscire dal periodo di crisi che stanno attraversando ormai da troppo tempo. Una crisi iniziata con il pareggio casalingo ottenuto con la Roma e che è prosegue tuttora. Nelle ultime sette partite giocate dalla squadra di Pioli, dove in mezzo c’è anche la caduta del Milan in Coppa Italia contro il Toro, i rossoneri hanno collezionato 0 vittorie, 2 pareggi e ben 5 sconfitte. Prendendo in totale 18 reti, che rappresentano sicuramente un grande campanello d’allarme e testimoniano che il reparto difensivo rossonero è in grande difficoltà. Contro i granata il Milan dovrà assolutamente rialzare la testa perché altri passi falsi non saranno ammessi e perché, se i rossoneri dovessero perdere contro la squadra di Juric, allora sì che la panchina di Pioli inizierebbe a tremare in maniera molto seria.

Ibrahimovic viaggia vero la convocazione per la partita contro il Toro

A rasserenare in parte Pioli nei giorni che separano il Milan dalla partita contro il Toro è il fatto che Zlatan Ibrahimovic è tornato a lavorare in gruppo e, a meno di clamorosi colpi di scena, verrà convocato per il match di venerdì sera contro i granata. Per il tecnico ex Fiorentina sarà fondamentale ritrovare il suo giocatore più importante, non tanto per il contributo che potrebbe dare qualora dovesse trovare spazio in campo, ma soprattutto per una questione mentale. Infatti, per i compagni di squadra dell’attaccante svedese sarà molto importante averlo vicino in un momento molto delicato. Lui che è sicuramente un leader e un grande motivatore e poi, se dovesse giocare uno spezzone di partita, potrebbe davvero fare male al Toro. I granata sono avvisati.