Con Ricci finito ko Juric incrocia le dita e spera di avere a disposizione Ilic per il match contro il Milan

In una giornata che doveva essere di festa per il Toro, con il Filadelfia che è stato riaperto dopo essere rimasto chiuso per molti mesi, per Ivan Juric è arrivata una delle più brutte notizie che potesse ricevere. Samuele Ricci, una delle pedine più importanti all’interno dello scacchiere del tecnico croato, ma soprattutto uno dei granata che stava brillando di più, ha riscontrato un problema fisico e gli accertamenti strumentali ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo sinistro. Morale della favola, il tecnico croato rimarrà senza il suo numero 28 per almeno 40 giorni. Così dopo aver perso Sasa Lukic, che durante la finestra di calciomercato invernale si è trasferito al Fulham, l’ex tecnico dell’Hellas Verona non ha più a disposizione neanche Ricci. In più, è ancora incerta la disponibilità di Ivan Ilic per la partita contro il Milan. Il centrocampista serbo non è nelle migliori delle condizioni dato che sta recuperando dalla contusione alla caviglia rimediata in allenamento pochi giorni dopo il suo esordio con addosso la maglia del Toro, arrivato in Coppa Italia contro la Fiorentina. Il giocatore però farà di tutto per essere arruolabile per il match di venerdì sera a San Siro.

Ilic vuole cercare di aiutare Juric in un momento difficile

Il centrocampista serbo vuole assolutamente dare una mano ai suoi compagni e a Juric. Proprio per questo proverà in tutti i modi possibili e immaginabili di recuperare in tempo per la partita contro il Milan. Il nuovo numero 8 del Toro però, oltre a dover fare in fretta a recuperare dall’infortunio, dovrà essere altrettanto veloce ad assimilare le richieste di Juric. Una doppia sfida dunque quella che attende il giocatore ex Hellas Verona, il quale di sicuro non vuole deludere il suo allenatore che ai tempi di Verona lo ha lanciato e che ha voluto fortemente lo raggiungesse all’ombra della Mole. Al centrocampista classe 2001 rimane a disposizione davvero pochissimo tempo, perché la partita contro la squadra di Stefano Pioli si avvicina a passo sempre più spedito.