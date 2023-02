Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di poter rivedere Pellegri in campo, dunque Sanabria e Seck a contendersi il posto in attacco

Al di là della classifica che sembra sorridere al Toro, con i granata che dopo il sorpasso sull’Udinese si trovano al settimo posto con ben 30 punti, per Ivan Juric non è un momento positivo dato che deve tener conto di diversi giocatori che si trovano in infermeria. Tra di loro c’è ormai da diverso tempo Pietro Pellegri, un giocatore che nel corso della sua carriera ha avuto la grande sfortuna di riscontrare parecchi problemi fisici che lo hanno costretto a trascorrere più tempo in infermeria che in campo. L’attaccante ex Milan ora ha rallentato il percorso di recupero, in quanto deve ancora superare completamente gli strascichi della lesione muscolare patita durante il periodo natalizio. Dunque una brutta notizia per Juric che in attacco dovrà continuare a farsi bastare Antonio Sanabria e Demba Seck. E forse ripensandoci, adesso con il Toro a un passo dalla zona Europa la dirigenza granata sta rimpiangendo il fatto di non essere riuscita a gennaio a prendere Eldor Shomurodov, trasferitosi poi allo Spezia, o comunque di non aver portato alla corte di Juric un altro attaccante che potesse dare contributo significativo. Molto probabilmente non è stato così anche perché il club granata vuole dimostrare di credere nelle potenzialità del numero 9 del Toro e dell’attaccante ex Spal.

Torino: Sanabria e Seck devono dare di più per continuare a sognare l’Europa

Sia l’attaccante paraguaiano che la punta classe 2001 sono giocatori, con delle indiscutibili qualità e con ampi margini di crescita, che in questa stagione sono riusciti a collezionare qualche prestazione positiva ma che posso fare sicuramente di più, soprattutto a livello di finalizzazione. Giusto per fare un esempio che si può toccare con mano nel match contro l’Udinese, dell’ex conoscenza granata Andrea Sottil, Sanabria ha rimediato una prestazione che arriva a raggiungere la sufficienza nonostante il numero 9 granata abbia fatto davvero troppo poco in zona tiro. Il paraguaiano ex Genoa ha poi lasciato il campo per lasciare spazio a Seck, che ha avuto troppo poco tempo a disposizione per poter lasciare un segno sulla partita. L’attaccante senegalese incrocia le dita e spera nel match contro il Milan di poter raccogliere del minutaggio in campo, più di quanto collezionato contro i friulani.