Per la prima volta in questa stagione non ci saranno Ricci o Lukic dal 1′: non era mai successo. Linetty candidato dal 1′, ballottaggio per l’altra maglia

Casting aperti. Anche perché mai come stavolta Juric sarà chiamato ad un grande sforzo per inventarsi un centrocampo tutto nuovo. Inedito sicuramente, anche perché dall’inizio della stagione ad oggi almeno Ricci o Lukic sono sempre stati schierati nelle gare ufficiali, tra campionato e Coppa Italia. L’uno o l’altro oppure i due insieme: col Milan non sarà possibile perché se il serbo ha lasciato il Toro l’ex Empoli è invece ai box dove sarà costretto per infortunio. Insomma cambiano le certezze perché l’emergenza costringerà a dei cambiamenti necessari.

Ilic tenta il recupero

Linetty – a meno di clamorosi colpi di scena della vigilia – è il giocatore da cui Juric partirà. Al centro del campo, pronto dal 1′ a battagliare a San Siro. Invece è sul partner il dubbio perché molto dipenderà probabilmente dalle condizioni di Ivan Ilic. Una botta alla caviglia lo sta costringendo a lavorare a parte e si tenterà un recupero senza tuttavia forzare troppo, per evitare ulteriori guai.

Si candidano Vieira e Adopo

Se non dovesse farcela il ballottaggio sarebbe a due: da una parte Adopo, che dopo il gol in Coppa Italia aveva pure trovato una maglia dal 1′, dall’altra l’ultimo arrivato Vieira, già buttato nella mischia da Juric contro l’Udinese. Conosce il serbo l’ex Sampdoria, avendo già avuto modo di lavorare al Verona con il croato. Un vantaggio: i casting sono aperti.