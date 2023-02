Karamoh ha convinto tutti contro l’Udinese, ma ora contro il Milan a San Siro Vlasic si riprenderà il suo posto

Contro l’Udinese il Torino ha ottenuto una grande vittoria, battendo per 1-0 e scavalcando in classifica al settimo posto proprio i bianconeri di Sottil. Ora i granata apriranno la 22^ giornata di campionato, venerdì 10 febbraio alle ore 20:45 contro il Milan a San Siro. Granata e rossoneri si affrontano per la terza volta in stagione, con la squadra di Ivan Juric che ha avuto la meglio nei due precedenti: 2-1 in campionato e 0-1 in Coppa Italia. A decidere la gara di domenica scorsa, con il gol decisivo e una prestazione molto convincente, è stato il numero 7 Yann Karamoh.

Ballottaggio Vlasic-Karamoh

Nonostante la buona prestazione di Karamoh contro l’Udinese, contro il Milan Nikola Vlasic dovrebbe tornare titolare. Come dichiarato dallo stesso Juric in conferenza stampa, il croato era stato spremuto troppo tra campionato, Coppa Italia e Mondiale in Qatar. Ecco quindi che per la prima volta in stagione Karamoh è stato schierato titolare da trequartista, nel ruolo che più gli si addice, affiancato da Miranchuk e alle spalle di Sanabria. Il giocatore ha fatto molto bene, dando continuità al gol segnato contro la Fiorentina in Coppa Italia, ma contro il Milan vicino a Miranchuk dovrebbe tornare titolare Vlasic.

La stagione dei due a confronto

Per Karamoh in totale 10 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 2 gol e 1 cartellino giallo. A fine stagione i granata dovranno decidere se esercitare l’opzione di rinnovo per altri due anni. Vlasic invece, tra campionato e Coppa Italia ha collezionato 24 presenze, condite da 4 gol, 4 assist e 1 cartellino giallo. Il croato è a tutti gli effetti al centro del progetto di Juric.