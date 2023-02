Per Adopo finora a San Siro la miglior serata della sua carriera, ora nell’emergenza a centrocampo può tornare titolare

Questa sera il Torino apre la 22^ giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 20:45 allo Stadio San Siro di Milano per Milan-Torino. Sarà il terzo e ultimo incrocio in stagione, con i granata che hanno avuto la meglio sia in campionato (2-1) che in Coppa Italia (0-1). In questo momento la squadra di Pioli, è in una crisi che sembra senza via di uscita e ha soli 8 punti in più del Torino. Partita complicata quindi, con il livello d’attenzione che dovrà essere massimo. A centrocampo i granata sono in piena emergenza: ecco dunque che come dichiarato da Juric in conferenza stampa, qualcosa va inventato. Ricci infatti è infortunato e Ilic non è ancora in forma. Adopo, Linetty e Vieira sono le scelte in mezzo al campo, ma potrebbe anche giocare un trequartista come Vlasic a centrocampo.

Adopo: da San Siro a San Siro

Adopo può quindi tornare titolare, dopo che in Coppa Italia, proprio contro il Milan a San Siro, ha vissuto la serata migliore della sua carriera. Un gol ai supplementari che ha fatto fare l’impresa al Toro. Juric ieri ha speso parole al miele per lui: “Anche l’altro giorno mi è piaciuto molto Adopo, mi sta dando molte soddisfazioni”. Il tecnico inoltre ha dichiarato che Vieira è molto simile, ma in questo momento Adopo conosce meglio certe dinamiche. Ora il francese può tornare protagonista, con il Torino che a fine stagione dovrà discutere del suo rinnovo. Per lui in stagione 8 presenze tra campionato e coppa, con 1 gol e 1 cartellino giallo. Sicuramente per il rinnovo e la permanenza in granata, dovrà essergli garantito un maggiore minutaggio.