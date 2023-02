La presentazione della partita Milan-Torino, in programma domani alle 20.45 a San Siro: ecco le parole di Juric

Ivan Juric presenta Milan-Torino alla vigilia del match del Meazza: “In questi giorni abbiamo lavorato sui dettagli, vedendo dove possiamo migliorare e dove dobbiamo prestare la maggiore attenzione. L’allenamento di martedì? Sono contento della risposta dei tifosi, era una giornata lavorativa e c’era comunque tanta gente. Ci saranno comunque altre giornate con allenamenti a porte aperte”.

Su Ilic

“Ilic? La sua condizione è lontana da quella ideale. Domani viene con noi ma non giocherà dall’inizio perché non sta bene fisicamente, non riesce a mantenere un buon ritmo di allenamento. L’infortunio è passato ma ha bisogno di due o tre settimane di lavoro per mettersi a posto”.

Sui problemi a centrocampo

“Quando perdi due giocatori come Ricci e Lukic – che è andato via – e Ilic non è pronto, è chiaro che a centrocampo sei in difficoltà. Samuele ha raggiunto un livello molto alto, anche come conoscenze. Per domani ci dobbiamo inventare qualcosa, ci stiamo pensando”.

Su Karamoh

“Sono molto contento di quello che mi ha dato Karamoh, è uno di quelli che non ha mai mollato anche se non gli ho dato tante occasioni. Le ultime due partite invece ha fatto bene, lui è un giocatore che si merita quello che sta vivendo adesso”.

Sul momento del Milan

“Mi dispiace che non possiamo affrontare il Milan al massimo delle condizione, quando quesite squadre sono in difficoltà sono ancora più pericolose. Il calcio è strano: il Milan stava facendo una grande partita contro la Roma, vinceva 2-0, poi hanno preso due gol da calcio piazzato e da lì è iniziata la crisi. Ma del Milan teme tutto perché è una grande squadra”.

Su Sanabria

“Sanabria lo conosciamo bene, sappiamo quello che ci può dare, è l’unica punta che abbiamo in questo momento e domani giocherà. Certo, in alcune situazioni serve una punta con caratteristiche diverse ma domani giocherà Tonny. Poi sappiamo dove può migliorare e cosa deve fare per migliorare”.

Su Linetty

“Linetty ha fatto un periodo molto positivo, ultimamente invece un po’ meno. Lo vedo che fa bene ma non così bene come prima. Anche l’altro giorno mi è piaciuto molto Adopo, mi sta dando molte soddisfazioni. Vieira ha caratteristiche simili, sono incontrati, magari in questo momento Adopo conosce meglio certe dinamiche ma ci devo ancora pensare”.

Sul rinnovo di contratto

“Ringrazio il presidente che mi ha offerto il rinnovo del contratto, è sempre motivo di orgoglio quando il tuo capo ti vuole rinnovare il contratto. Ora però il mio obiettivo è quello di fare il massimo e tirare fuori il meglio da questa squadra, sono concentrato su questo. Poi dopo si vede, bisogna essere completamente felici. Ora voglio fare bene in questi mesi e poi si vedrà…”.

Sullo schieramento del Milan

“Pioli ha detto che giocherà di nuovo con la difesa a tre, penso che sarà una partita simile a quella di Coppa Italia. Quando affronti una squadra che difende a tre come noi diventa una partita di tanti uno contro uno, una gara di intensità con poco tempo da perdere”.

Sul centrocampo

“Schierare un giocatore più tecnico a centrocampo come un trequartista? Miranchuk no, qualche sorprese magari ci sarà. Schuurs potrebbe giocare come playmaker ma non sarà un’opzione domani”.