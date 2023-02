Probabile formazione Torino / Adopo in vantaggio nel ballottaggio con Vieira per una maglia da titolare a centrocampo

“Potrebbero esserci delle sorprese” ha annunciato Ivan Juric in conferenza stampa. E la sorpresa che il tecnico potrebbe riservare domani sera a San Siro risponde al nome di Nikola Vlasic. Quale sarebbe questa grande novità? Semplice, il croato potrebbe non agire nel ruolo di trequartista ma in quello di centrocampista centrale: con Samuele Ricci ai box e Ivan Ilic non ancora al meglio, lo stesso allenatore ha spiegato che non lo schiererà nella formazione titolare, Juric sta pensando di alzare il livello qualitativo del centrocampo schierando proprio il numero 16 nella posizione solitamente occupata proprio da Ricci.

Adopo in vantaggio su Vieira a centrocampo

Al fianco di Vlasic giocherebbe poi un mediano di peso e il ballottaggio è quindi tra Michel Adopo e Ronaldo Vieira con il primo, grande protagonista proprio a San Siro contro il Milan nella partita di Coppa Italia, favorito sul secondo per una maglia da titolare. Sulle fasce invece vanno verso la conferma Ola Aina a destra a Mergim Vojvoda a sinistra. In difesa non dovrebbero esserci novità rispetto alla partita contro l’Udinese, con Koffi Djidji, Perr Schuurs e Alessandro Buongiorno nella linea davanti a Vanja Milinkovic-Savic. Infine, in attacco, Antonio Sanabria sarà il terminale offensivo, alle sue spalle confermato Aleksej Miranchuk e, se Vlasic giocherà effettivamente a centrocampo, troverebbe una maglia da titolare anche Yann Karamoh.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Adopo, Vlasic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Rodriguez, Gravillon, Singo, Bayeye, Vieira, Ilic, Linetty, Gineitis, Seck, Radonjic, Caccavo. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lazaro, Ricci, Pellegri.