La probabile formazione del Milan contro il Torino: in mezzo al campo confermati Tonali e Krunic, in attacco c’è Giroud

Dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese grazie al gol di Karamoh, il Torino apre la 22^ giornata di Serie A sfidando il Milan a San Siro. Appuntamento a stasera, alle ore 20:45. Milan in piena crisi di risultati, che lo scorso anno ha vinto lo scudetto e ora si trova a 38 punti, sesto in classifica, a soli 8 in più dei granata a 30. I rossoneri hanno fatto 37 gol, ma ne hanno subiti 30, 8 in più del Toro. La squadra di Pioli ha ottenuto 11 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Al momento è una squadra fragile sotto ogni punto di vista, che arriva anche dalla sconfitta nel derby contro l’Inter.

Milan: Leao torna titolare

Milan che scenderà in campo con un 3-4-1-2. In porta confermato Tatarusanu, con Maignan che continua il suo recupero. In difesa, viste le indisponibilità di Tomori e Florenzi, la linea a 3 sarà composta da Kalulu, Kjaer e Thiaw (in vantaggio su Gabbia). In mezzo al campo confermati Tonali e Krunic, con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni. Dietro al tandem d’attacco formato da Giroud e Leao, sulla trequarti agirà Brahim Diaz.

La probabile formazione del Milan

Probabile formazione Milan (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Calabria, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Diaz; Giroud, Leao. A disp. Mirante, Vasquez, Gabbia, Toure, Vrancxx, Pobega, Bakayoko, Messias, Saelemaekers, De Ketelaere, Adli, Rebic, Origi, Ibrahimovic. All. Pioli Squalificati: nessuno Indisponibili: Maignan, Florenzi, Tomori, Bennacer, Dest