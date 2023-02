L’elenco dei giocatori scelti da Pioli e Juric per il match di questa sera a San Siro, che apre la 22^ giornata di campionato

Questa sera il Torino di Ivan Juric vuole dare continuità alla vittoria contro l’Udinese. Appuntamento alle ore 20:45 allo Stadio San Siro di Milano per Milan-Torino. Milan in piena crisi, che si trova sesto a 38 punti, 8 in più del Toro settimo. Granata che hanno avuto la meglio già due volte contro i rossoneri in questa stagione. Di seguito riportati i convocati di Stefano Pioli e Ivan Juric.

Milan-Torino: i convocati di Juric

Ecco i convocati di Juric per la partita contro il Milan. C’è anche Ilic, che era assente contro l’Udinese:

Portieri: Milinkovic-Savic, Fiorenza, Gemello

Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Gravillon, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Aina

Centrocampisti: Adopo, Ilic, Vieira, Gineitis, Linetty

Attaccanti: Karamoh, Sanabria, Vlasic, Seck, Radonjic, Miranchuk

Milan-Torino: i convocati di Pioli

In attesa di comunicazione ufficiale