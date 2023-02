Milan-Torino, le formazioni ufficiali: mosse a sorpresa di Juric che schiera l’ex Primavera dal 1′ a centrocampo al fianco di Adopo

Ivan Juric l’aveva detto alla vigilia: “Sto pensando a qualche sorpresa a centrocampo”. Si era pensato che la sorpresa potesse essere Nikola Vlasic arretrato sulla linea dei mediani, invece è Gvidas Gineitis. L’ex Primavera questa sera farà il suo esordio in Serie A in una partita dal grande fascino, ma anche complicata, come lo è quella di San Siro contro il Milan. Al fianco di Gineitis gioca un altro giovane: Michel Adopo, grande protagonista della partita vinta in Coppa Italia proprio contro i rossoneri. Novità anche sulle fasce, con Wilfried Singo che agirà sulla destra e Ricardo Rodriguez a sinistra.

Milan-Torino: le formazioni ufficiali

Milan (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemakers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Diaz; Giroud, Leao. A disp. Mirante, Vasquez, Calabria, Gabbia, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Messias, De Ketelaere, Adli, Rebic, Origi, Ibrahimovic. All. Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Adopo, Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Radonjic, Vojvoda, Vieira, Ilic, Aina, Seck, Karamoh. All. Juric