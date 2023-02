Il Toro perde Ricci per infortunio dopo l’addio di Lukic per il mercato: in un colpo solo Juric perde la mediana titolare

In un giorno di festa per il Toro, data la vittoria casalinga ottenuta contro l’Udinese e la riapertura delle porte del Filadelfia ai tifosi dopo ben 9 mesi dall’ultima volta, è arrivata una bruttissima notizia per Ivan Juric. Ovvero Samuele Ricci, che nella giornata di ieri martedì 7 febbraio non si è allenato, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo sinistro. Così nel giro di pochi giorni, praticamente in una settimana, il tecnico croato ha perso i due suoi punti di riferimento in mezzo al campo, due pedine davvero fondamentali all’interno del suo scacchiere. Uno Sasa Lukic, che ha lasciato il club granata per trasferirsi al Fulham, l’altro appunto è Ricci, che rimarrà out per almeno 40 giorni. Non sarà facile per i granata sopperire a questa mancanza. Basti pensare che il numero 28 granata è stato tra i protagonisti del successo ottenuto dai granata nel match contro l’Udinese, dove il centrocampista ex Empoli si è dimostrato capace di comandare e di essere prezioso in ogni zona del campo. Per l’ex allenatore dell’Hellas Verona questa tegola non ci voleva proprio.

Torino: emergenza a centrocampo in un periodo di fuoco

Dopo lo stop di Ricci sicuramente farà ancora più dispiacere la partenza di Lukic che per Juric rappresentava un punto di riferimento fondamentale. Il giocatore serbo è stato sostituito da Ivan Ilic, centrocampista con ampi margini di crescita ma che, come è giusto che sia, avrebbe bisogno di tempo quando tempo non ce n’è. Sicuramente a centrocampo senza Ricci si perde un punto cardine e lo si perde a pochi giorni da una partita complicata come quella contro il Milan di Stefano Pioli. Ma non solo, perché il Toro dopo la partita contro la Cremonese avrà il derby della Mole. Una sfida, in verità come tutte le altre, ma forse un po’ di più, nella quale avere in campo sia Lukic che Ricci avrebbero fatto sicuramente comodo. Ora toccherà ancora una volta a Juric dimostrare di essere in grado di superare una grande difficoltà che pesa come un macigno.