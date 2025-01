Sono state rese note le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo la 22^ giornata di Serie A. Multa per il Torino

Al termine della 22^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni ufficiali. In vista di Atalanta-Torino, nessuno squalificato. Ma c’è una multa per il Torino di 6000 euro. Due minuti di ritardo al calcio d’inizio, tre minuti di ritardo all’intervallo. A titolo di responsabilità oggettiva. Una giornata di squalifica per gli allenatori Raffaele Palladino (Fiorentina) e Marco Baroni (Lazio).

Giudice Sportivo: le decisioni della 22^ giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Adli (Fiorentina)



Calciatori non espulsi

Una giornata a: Delprato (Parma), Bianco (Monza), Fofana (Milan), Grassi (Empoli), Karlstrom (Udinese), Pezzella (Empoli)