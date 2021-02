Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 23^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021: Belotti e Lukic entrano in diffida

La Lega Serie A ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla 23a giornata di Serie A. Nessuno squalificato per Torino-Sassuolo, gara che però resta in dubbio a causa del focolaio Covid riscontrato in casa granata. Lukic e Belotti però sono entrati in diffida avendo raggiunto le quattro ammonizioni totali. Dovranno perciò stare attenti nei prossimi match ed evitare di essere nuovamente sanzionati. Di seguito, tutte e decisioni del Giudice Sportivo.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 23^ giornata

Giocatori espulsi

Una giornata a: Glik (Benevento), Hickey (Bologna).

Giocatori non espulsi

Una giornata a: Bani (Parma), Brugman Duarte (Parma), Danilo (Juventus), Djimsiti (Atalanta), Escalante (Lazio), Hakimi (Inter), Maxi Pereyra (Udinese), Perruchet Da Silva (Sampdoria), Zeegelaar (Udinese),