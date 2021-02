Dopo la vittoria contro il Cagliari il Toro si appresta ad affrontare il Sassuolo, i granata non hanno ancora mai vinto in casa in campionato

Il Toro di Davide Nicola è al lavoro per preparare il match in programma venerdì sera, con fischio d’inizio alle 20:45 contro il Sassuolo allo Stadio Grande Torino, dove i granata in questo campionato non sono ancora riusciti a vincere. Belotti e compagni arrivano a questa sfida dopo la vittoria a Cagliari 0-1 con gol di Bremer, mentre la squadra di De Zerbi arriva al match contro il Toro dopo il pareggio 1-1 contro il Bologna. Il team neroverde nelle sue ultime 13 partite in Serie A ha sempre segnato, stabilendo un proprio record.

Sassuolo: l’obiettivo è l’Europa

Il Sassuolo sta facendo un ottimo campionato. La squadra di De Zerbi occupa l’8 posto in classifica con 35 punti, a – 5 dal Napoli che ricopre il 7 posto. Il pareggio contro il Bologna e la sconfitta degli azzurri contro l’Atalanta a Bergamo, per 4-2, ha permesso ai neroverdi di guadagnare un punto sulla squadra allenata da Rino Gattuso. Dopo la sfida contro il Toro il Sassuolo affronterà proprio il Napoli, mercoledì 3 marzo alle 18:30. Sarà una sfida molto importante per i neroverdi se vorranno ancora inseguire il sogno Europa. Ma prima c’è da affrontare il Toro che, venerdì sera, che cercherà di dare continuità alla vittoria rimediata a Cagliari alla ricerca di altri punti per conquistare l’obiettivo salvezza.

Caputo trascina i neroverdi con i suoi gol

La difesa del Toro, che da due settimane è imbattuta, dovrà prestare particolare attenzione a Caputo, il giocatore che ha segnato più gol tra i neroverdi. Il numero 9 del Sassuolo ha realizzato 10 gol in 18 presenze. A confermare che l’attaccante neroverde è in ottima forma lo dimostra il fatto che Caputo, nelle ultime tre partite in campionato, ha sempre trovato la via del gol. Nel Sassuolo dovrebbe saltare il match contro il Toro Boga infatti, dopo l’infortunio, sarà difficile vedere l’ivoriano tra i convocati per il match contro i granata.