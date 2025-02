Giudice Sportivo / Al termine di Atalanta-Torino, Milinkovic-Savic aveva raccontato di essere stato vittima di cori razzisti

Il lancio di un accendino e di altri oggetti, da parte di qualche tifoso all’indirizzo di Vanja Milinkovic-Savic, costa all’Atalanta una multa di 8.000 euro: è quanto ha deciso il Giudice Sportivo. Ma non solo: per i cori razzisti che il portiere del Torino ha denunciato di aver ricevuti, è stato predisposto un supplemento d’indagine con l’obiettivo di individuare gli eventuali colpevoli. Per quanto riguarda la prossima partita di campionato della squadra granata, da segnalare che il Genoa dovrà fare a meno di De Winter, che è stato squalificato per un turno.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo la 23a giornata

Calciatori espulsi

Due giornate a: Fadera (Como)

Una giornata a: Maleh (Empoli)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Comuzzo (Fiorentina), De Winter (Genoa), Dumfries (Inter), Kone (Roma)