Prima Kolasinac e poi Scalvini hanno abbandonato il terreno di gioco durante la sfida contro il Barcellona: le loro condizioni

In vista della sfida di sabato contro il Torino, Gasperini non sarà costretto a rinunciare solo all’infortunato Lookman. La gara in Champions contro il Barcellona ha infatti allungato la lista degli indisponibili in casa Atalanta. Durante il match contro il blaugrana si è infatti fermato Kolasinac: a inizio secondo tempo, infatti, il calciatore nerazzurro ha chiesto il cambio lasciando il campo zoppicando. Kolasinac è stato sostituito da Scalvini ma proprio il difensore, a due minuti dal novantesimo, è uscito in barella per un problema alla spalla. Al momento i due giocatori sono quindi da considerarsi nella lista per gli indisponibili in vista della sfida di sabato ma è atteso un aggiornamento del club.