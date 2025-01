I granata andranno a Bergamo la prossima, l’Atalanta è fresca dell’infortunio di Lookman, ma il reparto offensivo rimane un grosso pericolo

L’Atalanta sta affrontando una notizia preoccupante in vista del prossimo impegno di campionato contro il Torino: uno dei protagonisti della stagione, Ademola Lookman, ha subito un infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese. Il giovane attaccante nigeriano stava vivendo una stagione strepitosa, con ben 10 gol e 5 assist, diventando uno dei punti di riferimento offensivi per la squadra di Gian Piero Gasperini. La sua assenza rappresenta un duro colpo per i bergamaschi, che dovranno fare a meno della sua velocità e precisione in fase offensiva nelle prossime settimane.

L’attacco dell’Atalanta: Mateo Retegui in grande forma

Nonostante l’infortunio di Lookman, l’Atalanta non manca di alternative in attacco. Il Torino dovrà fare molta attenzione a Retegui, che sta attraversando un periodo di grande forma. Il centravanti italiano, fresco della doppietta contro il Como, è attualmente il capocannoniere della squadra e del campionato con 16 gol, un dato che lo mette in testa alla classifica dei bomber. Retegui sta dimostrando di essere un attaccante completo e pericoloso, in grado di sfruttare qualsiasi occasione per mettere la palla in rete, e sarà un avversario temibile per la difesa granata.

La solidità di centrocampo e difesa

A centrocampo, l’Atalanta può contare su due elementi fondamentali: Marten de Roon, ormai una sicurezza per la squadra, che garantisce quantità e fisicità, e l’estro di Ederson, che sta vivendo una stagione di grande crescita, contribuendo con giocate di qualità e visione di gioco. In difesa, la formazione bergamasca si affida alla solita solidità della sua difesa a tre, con Hien che sta facendo molto bene e si sta confermando uno dei migliori in stagione. Sulle fasce, il Torino ritroverà Raoul Bellanova, ex granata ceduto quest’estate all’Atalanta, il quale ha già messo a segno 5 assist e ha colpito per la sua grande capacità di spinta e cross. Il terzino ex Torino rappresenta una minaccia in fase di attacco, e i granata dovranno fare attenzione alle sue incursioni.