Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato con gli squalificati che salteranno il prossimo turno di Serie A

Il Giudice Sportivo ha reso noti gli squalificati che salteranno la 23ª giornata di Serie A. Presente per il Torino Alessandro Buongiorno, che sarà comunque costretto a restare lontano dal campo per l’infortunio alla spalla rimediato contro il Cagliari. Il difensore granata si aggiunge a Milik (Juventus), Matheus Henrique (Sassuolo), Ramadani (Lecce), Ikoné (Fiorentina) e Cataldi (Lazio) che saranno costretti a saltare il prossimo turno per squalifica.