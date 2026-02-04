Giudice sportivo / I due granata, diffidati e ammoniti, non ci saranno a Firenze. Maxi multa all’Inter per il petardo lanciato dal settore ospiti nerazzurro

Come già noto né Prati né Vlasic saranno a Firenze per Fiorentina-Torino di sabato. I due calciatori sono stati ammoniti mentre erano in regime di diffida quindi salteranno il prossimo match. Nessuno squalificato, invece, per i viola di Vanoli. Multa di 50 mila euro all’Inter per “avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti”.

Gli squalificati

A seguire i calciatori squalificati

Calciatori espulsi

Un turno a: Ahanor (Atalanta), Sarr (Verona).

Calciatori non espulsi

Un turno a: De Roon (Atalanta), Pellegrini (Lazio), Prati (Torino), Vlasic (Torino).