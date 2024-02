Giudice Sportivo / Sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la 24^ giornata: squalificato Tameze

Come di consueto, sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo, dopo la 24^ giornata di campionato. Adrien Tameze, squalificato per somma di ammonizioni, salterà Torino-Lecce. Di seguito, le decisioni. Allegri multato per “critica irrispettosa” verso l’arbitro. Multa anche per la curva del Milan, causa cori durante Milan-Napoli.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo la 24^ giornata

Calciatori espulsi: nessuno

Calciatori non espulsi

Un turno a: Tameze (Torino), Bradaric (Salernitana), Aresti (Cagliari), Romagnoli (Lazio), Vecino (Lazio), Romagnoli (Frosinone), Juan Jesus (Napoli), Bremer (Juventus), Martinez Quarta (Fiorentina)