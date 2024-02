Dopo la sconfitta contro l’Empoli, la dirigenza della Salernitana ha deciso: è ufficiale l’esonero di Pippo Inzaghi

Salta ancora una panchina in Serie A. Questa volta, a cambiare, è la Salernitana. Il presidente Danilo Iervolino ha deciso di esonerare Inzaghi dopo i recenti risultati negativi della squadra, che non hanno permesso di risalire dall’ultima posizione in classifica. Inzaghi, che a sua volta era subentrato a Paulo Sousa nei primi giorni di ottobre, saluta quindi i granata. Tra i sostituti principali per prendere il suo posto ci sono Liverani e Ballardini, con il primo favorito.