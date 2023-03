Sono state rese note le decisione ufficiali del Giudice sportivo: due giornate a Kean e nessun assente per Torino e Lecce

Si è conclusa la 25^ giornata di Serie A e come di consueto sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo. Per Moise Kean della Juventus, espulso dopo nemmeno un minuto dal suo ingresso in campo per fallo di reazione su Mancini, sono 2 le giornate di squalifica. Nessuna squalifica invece tra le fila di Torino e Lecce, che si affronteranno nella 26^ giornata. Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo.

Giudice sportivo: le decisioni

Calciatori espulsi Due giornate a: Kean (Juventus) Una giornata a: Marchetti (Spezia) Calciatori non espulsi Una giornata a: Cristante (Roma), Marusic (Lazio), Reca (Spezia) In diffida: Nuytinck (Sampdoria), Pessina (Monza), Piatek (Salernitana), Zortea (Sassuolo)