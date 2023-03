La squadra allenata da Thiago Motta è ottava in classifica ed è in un momento di forma mai avuto prima d’ora

Dopo aver chiuso la 24^ giornata con il Derby, il Torino chiuderà anche la 25^ contro il Bologna. Appuntamento a lunedì 6 marzo alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Bologna. Non sarà facile per i granata, che se vogliono ancora credere nel settimo posto dovranno battere i rossoblù. Dopo l’esonero di Mihajlovic avvenuto a settembre, la squadra è stata affidata a Thiago Motta. L’ex Spezia all’inizio ha faticato, ma ora i suoi calciatori giocano con il sorriso e stanno facendo benissimo in campionato. Arrivano dalla vittoria per 1-0 in casa contro l’Inter con gol di Orsolini.

La loro stagione

Al momento il Bologna si trova all’ottavo posto con 35 punti, a pari punti con la Juventus settima. Essendo il Toro nono a 31 punti, si capisce solo così l’importanza del match. In caso di sconfitta le speranze di andare in Europa l’anno prossimo si ridurrebbero di molto, con gli emiliani che andrebbero a più sette. In campionato hanno raccolto 10 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. 31 gol fatti e 33 gol subiti, per una squadra che se la gioca con tutte a viso aperto. Prima della vittoria contro l’Inter sono arrivate anche quelle contro Fiorentina e Sampdoria, entrambe per 1-2 in trasferta. All’andata contro i granata vinsero 2-1 al Dall’Ara, ribaltando nel secondo tempo il rigore seganto da Lukic nel primo con i gol di Orsolini e Posch.

I pericoli

I giocatori sicuramente più pericolosi nel Bologna sono quelli offensivi, ma occhio anche ai terzini. Il più in forma, che con Thiago Motta è letteralmente rinato, è Riccardo Orsolini: con gol e assist sta trascinando la sua squadra. Inoltre occhio a Ferguson e Barrow, con Arnautovic che sta recuperando e dovrebbe rientrare contro il Torino. Sulle fasce i pericoli arrivano da Posch, Lykogiannis, Cambiaso e il nuovo arrivato dal Sassuolo Kyriakopoulos.