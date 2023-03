Daniela Marilungo, ex consigliera della Juventus, ha rilasciato dichiarazioni agli inquirenti dell’inchiesta Prisma

La Juventus ha depositato il ricorso contro i 15 punti di penalizzazione. Daniela Marilungo però, ex consigliera indipendente dei bianconeri, è stata interrogata dagli inquirenti dell’inchiesta Prisma. Il colloquio è durato ben 8 ore.

Le parole

Questo quanto emerso: «A più riprese abbiamo chiesto che la documentazione integrale della procura ci venisse data e a più riprese ci sono state date rassicurazioni che nessuna delle carte del procedimento erano rilevanti ai fini delle decisioni in materia di bilanci. Nel corso del CdA del 24 novembre tutti noi indipendenti avevamo chiesto che fossero messi a disposizione gli atti integrali del procedimento penale e in particolare gli atti che sono risultati essere fuori dalla sede sociale per consentirci di agire informati». Riferimento certo alle cosiddette “side letter” sulle manovre stipendi con al centro il differimento dei pagamenti da corrispondere ai giocatori da parte del club.

Documenti mai arrivati

Continua: “Non ho mai avuto quei documenti, e questo è uno dei motivi per cui ho deciso di dimettermi. La spada di Damocle che ci rappresentavano Agnelli e Gabasio era che se non avessimo approvato il bilancio entro una certa data non ci saremmo potuti iscrivere al campionato“.