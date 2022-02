Giudice Sportivo / Il cartellino giallo ricevuto nel derby costa a Rolando Mandragora un turno di squalifica

Ivan Juric per la partita di domenica contro il Cagliari dovrà fare a meno di Rolando Mandragora. Il cartellino giallo ricevuto nel derby dal centrocampista gli è costato un turno di squalifica: il numero 38 granata sarà l’unico assente per squalifica in Torino-Cagliari. In totale sono dieci i giocatori che sono stati fermati dal Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di campionato.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo la 26a giornata

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Bennacer (Milan), Bereszynski e Candreva (Sampdoria), Casale e Gunter (Verona), Demiral e Djimsiti (Atalanta), Manaj (Spezia), Mandragora (Torino), Milenkovic (Fiorentina)