Ecco le scelte dell’AIA per gli anticipi della 27^ giornata di Serie A: si giocano Milan-Udinese e Genoa-Inter

Sono stati scelti i primi arbitri per la 27^ giornata di Serie A 2021/2022. Si giocano di venerdì le partite Milan-Udinese e Genoa-Inter. Per la prima è stato designato Marchetti, mentre per la seconda è stato scelto Chiffi. Di seguito l’elenco completo.

MILAN – UDINESE Venerdì 25/02 h. 18,45

MARCHETTI

GALETTO – DI VUOLO

IV: GARIGLIO

VAR: GUIDA

AVAR: CARBONE

GENOA – INTER Venerdì 25/02 h. 21.00

CHIFFI

PRENNA – VECCHI

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TOLFO