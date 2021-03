Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 26^ giornata di campionato: Rincon salta Torino-Inter per squalifica. Assente anche Conte

La Lega Serie A ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo Mastrandrea dopo la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Una giornata di squalifica per Rincon in vista di Torino-Inter, che si somma così ai numerosi assenti in casa granata. Sarà lui l’unico assente del match sul fronte giocatori secondo le decisioni del Giudice. L’Inter sarà invece priva di Antonio Conte, già in diffida ed arrivato alla quinta ammonizione. Conseguenze anche per il dirigente Ursino del Crotone, per espressioni inappropriate al direttore di gara durante l’intervallo, che non potrà svolgere le proprie cariche fino al 22 marzo e che dovrà pagare un’ammenda di 5.000 euro. Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 26a giornata:

Calciatori espulsi

Una giornata a: Rincon (Torino)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Colley (Sampdoria), Dabo (Benevento), Destro (Genoa), Kucka (Parma), Lykogiannis (Cagliari), Masiello (Genoa), Pavoletti (Cagliari).