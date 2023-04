Sono state rese ufficiali le decisioni del Giudice sportivo dopo la 30^ giornata: Danilo Cataldi salterà Lazio-Torino

La 30^ giornata di campionato è giunta al termine e come di consueto, sono state rese note le decisioni del Giudice sportivo. Nella prossima gara, il Torino affronterà in trasferta la Lazio. Danilo Cataldi, ammonito in questo turno, non farà parte della partita. Entrano in diffida: Leris (Sampdoria), Sernicola (Cremonese), Ederson (Atalanta), Gyomber (Salernitana), Success (Udinese), Kyriakopoulos (Bologna), Martinez Quarta (Fiorentina), Mkhitaryan (Inter), Pobega (Milan), Cancellieri (Lazio) e Maehle (Atalanta). Di seguito tutti gli squalificati.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 30^ giornata

Calciatori espulsi Una giornata a: Ampadou (Spezia) Calciatori non espulsi Una giornata a: Cataldi (Lazio), Calabria (Milan), Sabiri (Sampdoria)