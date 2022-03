Giudice Sportivo / Il cartellino giallo ricevuto nei minuti finali di Genoa-Torino costa caro a Pobega che salterà la gara con la Salernitana

Per la partita contro la Salernitana, alla ripresa del campionato, Ivan Juric dovrà fare a meno di Tommaso Pobega. Il centrocampista prima della gara contro il Genoa era in diffida e il cartellino giallo ricevuto nel finale di match a Marassi ha portato alla squalifica automatica per una giornata. Nessuna assenza per squalifica invece nelle fila della squadra di Nicola.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo la 30a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Henry (Venezia), Pablo Mari (Udinese), Ostigard (Genoa)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Pellegrini (Juventus), Osimhen e Rrhamani (Napoli), Parisi (Empoli), Pobega (Torino), Pedro (Lazio)