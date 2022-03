Il ds della Salernitana, Walter Sabatini, ha parlato del prossimo impegno di campionato della squadra campana contro il Torino

“Uno spareggio”, così il ds della Salernitana, Walter Sabatini, ha definito la partita contro il Torino in programma alla ripresa del campionato, sabato 2 aprile. La formazione campana si trova all’ultimo posto in classifica con un piede già in serie B e ha bisogno di inanellare una serie di vittorie per riuscire a raggiungere quella salvezza che a oggi è ancora molto distante.

Sabatini: “Ogni partita va giocata come una finale di Champions”

“Io ci credo ancora nella salvezza e non lo dico per essere di parte. E, poi, non ce la faccio più a vedere questi stupendi nostri tifosi con il magone per la sconfitta. Dobbiamo giocare da qui alla fine del campionato ogni partita come se fosse una finale di Champions. A cominciare da quella contro il Torino che per noi è come uno spareggio. Ora dobbiamo solo pensare a vincere, perché abbiamo bisogno di punti per restare in serie A” ha dichiarato Sabatini in un’intervista rilasciata a La Città.