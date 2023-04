Le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare del 28 e 29 aprile: Toro multato per i cori contro Gasperini

Sono state deliberate le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare del 28 e 29 aprile, valide per la 32^ giornata di Serie A. Torino multato di 2000 euro, per avere i suoi sostenitori, al 28′ del primo tempo, intonato cori contro Gasperini. Entrano in diffida Gyasi (Spezia) e Ibanez (Roma). Una giornata di squalifica invece per Matic (Roma) e Tomori (Milan), giunti alla loro quinta ammonizione.