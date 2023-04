Il provvedimento riguarderebbe il pacchetto “Premier Club” e la Juventus rimborserebbe ai tifosi il 30% del costo dei biglietti

La società bianconera ha avviato le pratiche per i rinnovi del pacchetto “Premier Club”, dedicato ai membri dei settori Deluxe dell’Allianz Stadium. Settori che garantiscono ogni tipo di comfort per i tifosi, acquistabili ad un prezzo che può arrivare intorno ai 7mila euro per tutta la stagione. La società bianconera, in particolar modo, ha contattato con una mail i supporters che sono già abbonati al pacchetto nell’annata ancora in corso. Ai più attenti non è sfuggito un particolare dettaglio: il club, infatti, ha messo al corrente gli abbonati del rischio concreto di Serie B e di esclusione dalle coppe europee, offrendo una speciale scontistica ai propri tifosi.

Gli sconti

In particolare, si legge che chi decide di rinnovare il proprio abbonamento può farlo entro il 19 maggio, versando una somma pari all’85% del prezzo in un’unica soluzione anticipata. Tutto questo per assistere alle partite casalinghe di Serie A e le eventuali gare di Coppa Italia. Saltano all’occhio le successive specifiche:

Solo in caso di qualificazione a una coppa europea si dovrà versare il “corrispettivo Europa” all’avverarsi della condizione entro il 30 giugno, che sarà il restante 15%. Previsto un rimborso del 30% in caso di retrocessione, ma con l’abbonamento che rimarrebbe valido per il campionato di Serie B.

La Juventus è in attesa di un nuovo processo sul caso plusvalenze e di un giudizio sulla manovra stipendi: nel frattempo in campionato occupa la terza posizione in classifica, in piena zona Champions League a quota 59 punti.