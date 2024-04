La Lega Serie A ha diramato il comunicato del Giudice Sportivo: Karol Linetty salterà la partita tra Inter e Torino

Come di consueto, al termine della 33ª giornata di Serie A sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo. Due calciatori salteranno Inter-Torino: si tratta di Linetty e Dumfries. L’olandese dei nerazzurri, infatti, è stato coinvolto in una rissa nel finale della sfida scudetto contro il Milan ed è stato squalificato per una giornata.

Le decisioni del giudice sportivo

Di seguito il comunicato sulle decisioni del Giudice Sportivo:

Due giornate a: Calabria (Milan)

Una giornata a: Hernandez (Milan), Dumfries (Inter), Tomori (Milan), Linetty (Torino), Candreva (Salernitana), Laurienté (Sassuolo), Llorente (Roma), Luvumbo (Cagliari), Paredes (Roma).